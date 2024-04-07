Собянин рассказал о 70-летии депо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Одному из старейших электродепо "Красная Пресня" исполнилось 70 лет, все эти годы сотрудники депо ремонтировали и обслуживали составы Кольцевой линии московского метро. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"История депо насчитывает 4 серии подвижного состава: "Г", "Номерной", "Русич" и "Москва-2020". Из последних сейчас на 100% состоит парк линии", – уточнил мэр города.

По его словам, за прошлый год общее число поездок составило свыше 340 миллионов. За 2023 год поезда "Москва-2020" проехали почти 52 миллиона километров, что можно сравнить с 67 полетами на Луну и обратно, подчеркнул Собянин.

Градоначальник напомнил, что сейчас в штате электродепо работает 644 человека, а вместе с ними – еще 115 специалистов, которые занимаются обслуживанием поездов согласно контракту с производителем.



"Недавно в депо прошел капремонт помещений. Обновлен фасад здания – в темное время суток его освещает новая архитектурно-художественная подсветка", – указал мэр.

В настоящее время здесь продолжается реконструкция всех парковых путей, включая замену шпал, рельс и стрелок, заключил он.

Ранее Собянин рассказывал, что завершить строительство электродепо "Южное" Замоскворецкой линии метро планируется уже до конца 2024 года. Он напомнил, что его возводят в стыке с действующим вагоноремонтным заводом "Братеево", что позволит создать здесь крупнейший комплекс по эксплуатации вагонов метро в РФ.