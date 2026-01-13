Форма поиска по сайту

Средние ставки по банковским вкладам опустились ниже 14,5%

Фото: depositphotos/fizkes

Средняя доходность банковских вкладов на сроки от 3 до 12 месяцев в России опустилась ниже 14,5% годовых. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные крупнейших кредитных организаций страны.

В январе прошлого года средние ставки по вкладам достигали 21,2%. За год этот показатель снизился примерно на 6,7 процентных пункта, тогда как ключевая ставка – на 5%. Аналогичные значения по вкладам в последний раз наблюдались в декабре 2023 года, когда ключевая ставка была на уровне 16%.

Эксперты отмечают, что в начале 2025 года банки зачастую предлагали депозиты выше ключевой ставки как акцию в условиях высокой конкуренции за клиентов и ожидания дальнейшего роста ставки Центробанка. Сейчас банки перестраивают ставки с расчетом на дальнейшее снижение ключевой, рынок делает упор на короткие депозиты.

На сегодня вклады на 3 месяца дают в среднем порядка 15,3% годовых, на 6 месяцев – 14,6%, а годовые вклады – 13,5% годовых. Специалисты прогнозируют, что к концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12–13%, тогда как средние доходности краткосрочных вкладов – до 10–12%.

В Центробанке считают, что сохранение ключевой ставки на текущем повышенном уровне в течение еще нескольких месяцев – вплоть до марта – может оказаться неоправданной мерой на фоне наблюдающегося замедления роста российской экономики.

По мнению экспертов, ЦБ может снизить ключевую ставку до 15–15,5% годовых на следующем заседании, которое состоится 13 февраля. В таком случае в первый месяц после заседания ставки по вкладам опустятся до 13–14%, ипотеке – до 14–15%, а по потребительским кредитам – до 16–17%.

В РФ зафиксировали рост спроса на рефинансирование кредитов

