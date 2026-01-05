Форма поиска по сайту

05 января, 21:29

Экономика

Путин поручил восстановить темпы роста экономики в 2026 году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил восстановить темпы роста экономики России в текущем году. Соответствующий пункт содержится в перечне по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, который опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, правительству РФ совместно с Центробанком и региональными властями необходимо обеспечить инвестиционную активность и решить структурные проблемы в отраслях экономики. При этом они должны будут учитывать необходимость удержания уровня инфляции по состоянию на конец года в диапазоне, соответствующем прогнозу регулятора.

19 декабря Центробанк понизил ключевую ставку до 16% годовых. В регуляторе обратили внимание, что инфляционные ожидания в последние месяцы возросли, а кредитная активность сохраняется на высоком уровне.

После этого Центробанк спрогнозировал снижение инфляции в 2026 году до 4–5%. В регуляторе указали, что устойчивое замедление инфляции позволит постепенно снизить ключевую ставку до нейтральных значений.

В Центробанке также спрогнозировали сбалансированный рост кредита реальной экономики, который может увеличиться на 6–11% в 2026 году.

Ключевая ставка к концу года может снизиться до 9–10%

