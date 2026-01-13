03:38Экономика
Бренды Reserved и Sinsay могут зарегистрировать на кириллице в России
Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"
Компания "Ре Трэйдинг", ранее управлявшая российскими магазинами производителя LPP, подала заявки на регистрацию товарных знаков польских брендов на кириллице – "Резервед", "Синсей", "Хаус", "Мохито" и "Кропп". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Роспатента.
Заявки были поданы по 25-му и 35-му классам Международной классификации товаров и услуг – для продажи одежды и маркетинговых услуг. Речь идет о брендах, которые принадлежали польскому производителю LPP Group, объявившему об уходе с российского рынка в 2022 году.
При этом товарные знаки LPP на латинице по-прежнему продолжают действовать. В связи с этим эксперты полагают, что Роспатент с высокой вероятностью откажет в регистрации схожих обозначений на кириллице.
Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России. Соответствующее заявление было подано в сентябре прошлого года. После рассмотрения Роспатент принял положительное решение и зарегистрировал товарный знак.
Кроме того, ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonalds зарегистрировала товарный знак десерта МакФлурри. Компания получила исключительное право на него до 28 декабря 2034 года.
Все вывески в России должны быть переведены на русский язык к 1 марта 2026 года