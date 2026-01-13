Бренды Reserved и Sinsay могут зарегистрировать на кириллице в России

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Компания "Ре Трэйдинг", ранее управлявшая российскими магазинами производителя LPP, подала заявки на регистрацию товарных знаков польских брендов на кириллице – "Резервед", "Синсей", "Хаус", "Мохито" и "Кропп". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки были поданы по 25-му и 35-му классам Международной классификации товаров и услуг – для продажи одежды и маркетинговых услуг. Речь идет о брендах, которые принадлежали польскому производителю LPP Group, объявившему об уходе с российского рынка в 2022 году.

При этом товарные знаки LPP на латинице по-прежнему продолжают действовать. В связи с этим эксперты полагают, что Роспатент с высокой вероятностью откажет в регистрации схожих обозначений на кириллице.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России. Соответствующее заявление было подано в сентябре прошлого года. После рассмотрения Роспатент принял положительное решение и зарегистрировал товарный знак.

Кроме того, ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonalds зарегистрировала товарный знак десерта МакФлурри. Компания получила исключительное право на него до 28 декабря 2034 года.