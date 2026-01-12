Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 19:00

Экономика

Mercedes зарегистрировал товарный знак в России

Фото: 123RF.com/franz12

Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Из документов следует, что соответствующее заявление было подано в сентябре прошлого года. После рассмотрения Роспатент принял положительное решение и зарегистрировал товарный знак. Таким образом, компании официально разрешены производство и продажа автомобилей, а также запчастей для Mercedes-Benz на территории страны.

Один из крупнейших автоконцернов ушел с российского рынка в 2022 году.

Ранее стало известно, что ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonalds зарегистрировала в стране товарный знак мороженого МакФлурри. Заявка была подана в декабре 2024 года, однако положительное решение по ней приняли только в 2026 году.

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика