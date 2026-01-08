Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:58

Экономика

McDonalds зарегистрировал в России товарный знак мороженого

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonalds зарегистрировала в стране товарный знак десерта МакФлурри. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Согласно данным ведомства, компания подала заявки в декабре 2024 года, а в январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак.

Отмечается, что товарный знак может использоваться в РФ для продажи мороженого. Компания получила исключительное право на него до 28 декабря 2034 года.

Ранее стало известно, что американская автомобильная компания Ford Motor Company, ушедшая из России в 2022 году, подала две заявки на регистрацию товарных знаков. Заявки на регистрацию знаков "Форд" и Ford поступили из США 26 декабря 2025 года. Они поданы по 7 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика