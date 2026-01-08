McDonalds зарегистрировал в России товарный знак мороженого

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonalds зарегистрировала в стране товарный знак десерта МакФлурри. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Согласно данным ведомства, компания подала заявки в декабре 2024 года, а в январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак.

Отмечается, что товарный знак может использоваться в РФ для продажи мороженого. Компания получила исключительное право на него до 28 декабря 2034 года.

Ранее стало известно, что американская автомобильная компания Ford Motor Company, ушедшая из России в 2022 году, подала две заявки на регистрацию товарных знаков. Заявки на регистрацию знаков "Форд" и Ford поступили из США 26 декабря 2025 года. Они поданы по 7 классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ).