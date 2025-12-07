Фото: 123RF.com/radub85

Японская компания Nikon зарегистрировала четыре товарных знака в России, передает ТАСС.

Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент 24 и 30 сентября 2024 года из Японии. Компания хотела бы зарегистрировать DigitalSight, Coolpix, Nikon Plaza и SnapBridge.

Товарные знаки регистрируются по классу №09 международной классификации товаров и услуг. Кроме того, товарный знак Nikon Plaza также регистрируется по классам № 35, 37 и 41.

Ранее австрийская ювелирная компания Swarovski подала заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака в России. Документы были поданы 1 декабря из Лихтенштейна. Товарный знак регистрируется по четырем классам международной классификации товаров и услуг.

Кроме того, американская компания eBay, специализирующаяся на онлайн-торговле, также зарегистрировала в России два товарных знака со своими логотипами. Заявки в Роспатент поступили 19 сентября 2024 года.