Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 18:53

Экономика

McDonald's зарегистрировал товарный знак в России

Фото: 123RF.com/cristicroitoru

Компания McDonald's зарегистрировала товарный знак "Вот что я люблю" – I'm lovin' it. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявка была подана в ведомство в декабре 2024 года, а уже год спустя, в декабре 2025 года, было принято решение соответствующий знак зарегистрировать. Под этим брендом McDonald's сможет продавать и производить пищевую продукцию, а также оказывать услуги ресторанов.

До этого сеть "Вкусно – и точка" подала заявки на регистрацию товарных знаков "Стрипсы", "Чикен", "Тарт", "Комбо", "Бамбл", "Бабл", "Омлеттер" и "Айс". С помощью этих брендов сеть планирует расширить ассортимент.

Компания, зарегистрированная как "Система ПБО", хочет запустить в продажу блюда из птицы, кондитерские изделия, мороженое и напитки, включить в меню омлеты, а также продолжить оказание услуг кафе.

Читайте также


бизнесэкономика

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика