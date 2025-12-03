McDonald's зарегистрировал товарный знак в России

Фото: 123RF.com/cristicroitoru

Компания McDonald's зарегистрировала товарный знак "Вот что я люблю" – I'm lovin' it. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Заявка была подана в ведомство в декабре 2024 года, а уже год спустя, в декабре 2025 года, было принято решение соответствующий знак зарегистрировать. Под этим брендом McDonald's сможет продавать и производить пищевую продукцию, а также оказывать услуги ресторанов.

До этого сеть "Вкусно – и точка" подала заявки на регистрацию товарных знаков "Стрипсы", "Чикен", "Тарт", "Комбо", "Бамбл", "Бабл", "Омлеттер" и "Айс". С помощью этих брендов сеть планирует расширить ассортимент.

Компания, зарегистрированная как "Система ПБО", хочет запустить в продажу блюда из птицы, кондитерские изделия, мороженое и напитки, включить в меню омлеты, а также продолжить оказание услуг кафе.

