Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Владимир Путин поблагодарил командующего "Южной" группировкой войск Сергея Медведева за освобождение Северска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В ходе совещания в Кремле по ситуации в зоне спецоперации президент отметил, что тот как мужчина – "сказал и сделал".

"Я, Сергей Викторович, что хотел сказать: мы с вами встречались 20 ноября, на одном из командных пунктов группировки "Запад" тогда работали. И вы мне тогда сказали, что Северск будет в наших руках и это произойдет не позднее 15 декабря", – рассказал Путин.

На этом фоне глава государства вспомнил свою поездку в Дагестан, где он встретился "с ребятами", в том числе с местными добровольцами.

"И вот одна женщина, которая там тоже стояла рядышком, горянка, такая красивая женщина, молодая, подошла ко мне, взяла за руку и говорит: "Сказал и сделал. Мужчина". Вот я хочу сейчас эти слова вернуть вам", – добавил Путин.

Президент отметил, что взятие Северска, о котором доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов, стало возможным благодаря слаженной работе командиров, объединений и всех уровней штабов, что обеспечило боевые действия, а также "решение вопросов взаимодействия и всестороннего обеспечения".

По словам Медведева, освобождение Северска создало условия для дальнейшего наступления в направлении к Славянску в ДНР. Он добавил, что значительный вклад в это внесли ракетные войска, артиллерия, авиация и подразделения беспилотных систем.

Вооруженные силы Украины (ВСУ), как подчеркнул российский лидер, надеялись сдержать наступление армии России. Однако противник потерпел поражение.

Как добавил командующий 3-й армией Игорь Кузьменков, в настоящее время российские подразделения в Северске ликвидируют одиночных военных ВСУ, которые укрываются в строениях.

О том, что Путин получил доклад о переходе города Северска под контроль Вооруженных сил России, стало известно 11 декабря. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, президент отметил "хорошую динамику" на всех направлениях в зоне СВО.

Потери ВСУ перевалили за 1 миллион человек и продолжают расти, отмечал глава МИД России Сергей Лавров. Кроме того, по его словам, киевский режим превратился в "организованную преступную группу", которая погрязла в коррупции и тянет за собой "на дно всех спонсоров".

