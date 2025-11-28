Форма поиска по сайту

28 ноября, 14:05

Экономика

Visa подала заявки на регистрацию трех новых товарных знаков в России

Фото: 123RF.com/lutsenko

Американская компания Visa хочет зарегистрировать в России три новых товарных знака по разным классам, сообщает ТАСС.

Заявки поступили 25 ноября от компании "Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн". Товарные знаки поданы по трем классам Международной классификации товаров и услуг: уходовые средства за лицом и телом, класс № 3; холодное оружие, класс № 8; оказание услуг временного проживания, класс № 43.

Visa и Mastercard приостановили работу в России весной 2022 года. В сентябре 2024-го от Visa была подана аналогичная заявка. Роспатент одобрил регистрацию товарных знаков. Срок их действия продлится до 2034 года.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее предположил, что международные платежные системы могут вновь вернуться на российский рынок в ближайшее время. По его словам, иностранные компании утратили значительную долю рынка и будут заинтересованы в восстановлении присутствия.

В конце июля Банк России начал разрабатывать график завершения обслуживания карт Visa и Mastercard. При этом регулятор подчеркнул, что переход на карты "Мир" будет осуществляться постепенно.

