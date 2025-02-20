Набиуллина: Visa и Mastercard пока не обращались в ЦБ по вопросу возвращения в Россию

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Платежные системы Visa и Mastercard пока не обращались в адрес Центробанка России по поводу возможности возвращения на рынок. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах".

"Пока об этом говорить тоже преждевременно", – цитирует ее РИА Новости.

О том, что зарубежные платежные системы вернутся в Россию уже в ближайшее время, заявлял глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Парламентарий уверен, что иностранные фирмы потеряли большой рынок, поэтому будут стремиться войти в него обратно.



При этом Национальная система платежных карт, оператор национальной платежной системы "Мир", не владеет информацией о возвращении Visa и Mastercard. Тем не менее НСПК готова к возможной конкуренции, отмечали представители оператора.

