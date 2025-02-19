Mash: компания Starbucks задумалась о возвращении в Россию

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Компания Starbucks задумалась о возвращении на российский рынок. По информации телеграм-канала Mash, американская сеть кофеен может расположиться в точках, занимаемых Stars Coffee рэпера Тимати и ресторатора Антона Пинского.

Представители Starbucks обратились к владельцам Stars Coffee с просьбой оценить возможность продажи кофеен. Американская компания готова заплатить 270 миллионов долларов, что в 10 раз больше суммы, которую Тимати и Пинский отдали за активы Starbucks летом 2022 года.

В настоящее время сеть Stars Coffee насчитывает 105 кофеен в Москве и Санкт-Петербурге и 15 – в других регионах России.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola может вернуться в Россию. Производители американского газированного напитка планируют создавать его на тех же заводах, что и до ухода с российского рынка, писали СМИ.

Также стало известно о возможном возвращении в Россию компании Uniqlo. Официальных заявлений от сети японского ретейлера не было. При этом дочерняя компания в России, ООО "Юникло (РУС)", продолжает существовать и подавать документы о финансовой отчетности и предоставлять информацию в Социальный фонд.