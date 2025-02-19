НСПК не владеет информацией о возвращении Visa и Mastercard в РФ

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Национальная система платежных карт (НСПК) не владеет информацией о возможном возвращении платежных систем Visa и Mastercard в Россию. Об этом заявил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин в кулуарах форума "Кибербезопасность в финансах".

По словам Дубынина, РФ за последние годы хорошо развила свою платежную систему. И в количестве пользователей, и в плане дополнительных сервисов.

"Я в принципе считаю, что наша система лучше. И мы конкуренции не боимся в случае чего", – цитирует гендиректора НСПК ТАСС.

О возвращении указанных платежных систем в Россию ранее рассказал глава комитета по финрынку ГД Анатолий Аксаков. По его мнению, это может произойти в ближайшее время. При этом процесс возвращения будет сложным, поскольку россияне уже привыкли к новым системам, уточнил он.