Россиян предупредили о новом виде мошенничества с Visa и Mastercard

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Мошенники начали рассылать фейковые сообщения о возвращении полного функционала карт зарубежных операторов Visa и Mastercard в России. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

"В сообщениях предлагается пройти ограниченную по времени "валидацию", – подчеркнуло ведомство.

Злоумышленники предлагают россиянам пройти по ссылке, которая ведет на фейковую страницу банка, где жертва вводит свои данные или загружает вредоносную программу.

В Роскачестве подчеркнули, что в настоящее время официальной информации о возвращении Visa и Mastercard нет.

"Никакие официальные организации <…> не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для "валидации" карт", – добавил глава Центра цифровой экспертизы ведомства Сергей Кузьменко.

О том, что зарубежные платежные системы вернутся в Россию уже в ближайшее время, заявлял глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Парламентарий уверен, что иностранные фирмы потеряли большой рынок, поэтому будут стремиться войти в него обратно.



При этом Национальная система платежных карт, оператор национальной платежной системы "Мир", не владеет информацией о возвращении Visa и Mastercard. Тем не менее НСПК готова к возможной конкуренции, отмечали представители оператора.

