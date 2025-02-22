22 февраля, 16:31Безопасность
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с Visa и Mastercard
Фото: 123RF/andreikdavid
Мошенники начали рассылать фейковые сообщения о возвращении полного функционала карт зарубежных операторов Visa и Mastercard в России. Об этом сообщается на сайте Роскачества.
"В сообщениях предлагается пройти ограниченную по времени "валидацию", – подчеркнуло ведомство.
Злоумышленники предлагают россиянам пройти по ссылке, которая ведет на фейковую страницу банка, где жертва вводит свои данные или загружает вредоносную программу.
В Роскачестве подчеркнули, что в настоящее время официальной информации о возвращении Visa и Mastercard нет.
"Никакие официальные организации <…> не будут рассылать СМС с просьбой перейти по ссылке для "валидации" карт", – добавил глава Центра цифровой экспертизы ведомства Сергей Кузьменко.
О том, что зарубежные платежные системы вернутся в Россию уже в ближайшее время, заявлял глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Парламентарий уверен, что иностранные фирмы потеряли большой рынок, поэтому будут стремиться войти в него обратно.
При этом Национальная система платежных карт, оператор национальной платежной системы "Мир", не владеет информацией о возвращении Visa и Mastercard. Тем не менее НСПК готова к возможной конкуренции, отмечали представители оператора.
В ЦБ заявили, что Visa и Mastercard не обращались по поводу возвращения в Россию