"Известия": мошенники активизировались в преддверии 23 февраля

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Мошенники активизировались в преддверии Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов.

"Патриотическая тематика праздника может использоваться для манипуляции чувствами людей, например, сбора пожертвований на "поддержку ветеранов" или "помощь военнослужащим". В период праздников люди более склонны к импульсивным покупкам и менее внимательны к деталям, что делает их более уязвимыми для мошенничества", – рассказала интернет-аналитик Марина Пробетс.

Но главной целью злоумышленников, по мнению научного сотрудника другого центра кибербезопасности Натальи Лыловой, являются женщины. В частности, россияне именно в период перед праздником охотнее делают импульсивные покупки, переходят по ссылкам с рекламными предложениями и торопятся оформить заказ, из-за чего снижается внимательность и возникает риск натолкнуться на фальшивые предложения, предупреждает руководитель управления цифровой криминалистики и киберразведки одного из центров по кибербезопасности Никита Леокумович.

Перед 23 февраля традиционно распространяются ссылки с предложениями купить подарки по заниженной цене. В 2024 году фиксировались фишинговые письма и сообщения в разных мессенджерах, добавил специалист. В них предлагалось вводить различные конфиденциальные данные для якобы получения промокода. Некоторые рассылки могут содержать "промокод" во вложении, но на самом деле на телефон жертвы устанавливается вирусное ПО.

"Популярна была и подмена контактных данных магазинов или служб доставки, когда мошенники представлялись их сотрудниками и выманивали платежные данные", – указал Леокумович.

Специалисты не исключают, что в 2025 году мошенники станут активнее использовать QR-коды. Эксперт одной из ИБ-компаний Александра Шмигирилова указывает, что они могут вести на фальшивую форму оплаты или фейковый сайт магазина.



"Также стоит ожидать более активного применения вредоносных картинок-открыток с поздравлениями", – указала она.

Кроме того, подчеркивает Леокумович, злоумышленники могут начать активнее применять ИИ для более персонализированных атак. Аферисты при помощи нейросетей смогут не только создавать реалистичные сообщения от якобы банков или магазинов, но и генерировать тексты, учитывающие характер конкретной жертвы, предупредил специалист.

"В 2025 году помимо уже известных схем мошенники к 23 Февраля могут активнее использовать дипфейк-технологии для создания поддельных видеообращений от имени известных личностей или военных, призывая к пожертвованиям или участию в сомнительных акциях", – добавила Пробетс.

Опасность методов аферистов заключается не только в потере денег и краже личных данных, но и в психологическом ущербе – жертвы обмана, связанного с патриотической темой, будут меньше доверять честным онлайн-магазинам и благотворительным организациям, подчеркивают специалисты.

Чтобы не стать жертвой мошенников, советуют эксперты, стоит всегда проверять информацию перед покупкой или бронированием чего-либо. Нужно поискать отзывы о продавце, найти цены на разных сайтах, перепроверить сам URL портала и так далее. Слишком большое количество запрашиваемых данных или требования скачать дополнительные файлы или программы должны насторожить.

"Не переходите по ссылкам, присланным из неизвестных источников. Также стоит крайне внимательно относиться к ссылкам от друзей, всегда отвечая себе на вопрос: насколько такой стиль общения типичен для этого пользователя", – рекомендует Шмигирилова.

Кроме того, защититься от кражи денег поможет использование отдельной банковской карточки, на которой стоит хранить минимальное количество средств и использовать ее только для покупок. Не лишним будет установить средства защиты на устройства, которые бы препятствовали переходу на сайты мошенников, резюмировали эксперты.

Ранее мошенники стали звонить россиянам от имени "Почты России". Аферисты уведомляют о якобы пришедших заказных письмах при помощи звонков в мессенджерах. В госкомпании напомнили, что их сотрудники никогда не звонят клиентам и не запрашивают коды из СМС, как это часто делают злоумышленники.

