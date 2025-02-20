ЦБ РФ: дропперами каждый месяц становятся около 80 тыс человек

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Каждый месяц дропперами (подставное лицо, которое задействовано в нелегальных схемах по выводу средств с карт. – Прим. ред.) становятся около 80 тысяч человек, включая иностранцев. Об этом заявила зампредседателя Центробанка России Ольга Полякова.

"Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков, выстраиваются две очереди: одна на получение банковской карты, вторая – на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств", – цитирует ТАСС ее выступление на форуме "Кибербезопасность в финансах".



Людей привлекает способ заработать "легкие" деньги, указала Полякова. Кроме того, Центробанк видит трудности в отсутствии базы идентификации и перепроверки иностранных граждан в контексте дропперов. Полякова добавила, что ЦБ беспокоит масштаб этой проблемы.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести административную ответственность для тех лиц, которые оформляют на себя сим-карты и банковские карты, а затем передают все данные мошенникам.

По мнению представителя нижней палаты парламента, они избегают ответственности и переходят в статус свидетелей – формально не участвовали в мошенничестве, так как просто продали преступникам оформленную карту. Нилов считает, что это неправильно, их нужно признавать прямыми соучастниками.

