Депутат ГД Нилов призвал установить административную ответственность для дропов

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Для дропов, то есть подставных лиц, которые оформляют на себя сим-карты и банковские карты, а затем передают их и свои персональные данные мошенникам, нужно ввести административную ответственность. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

По мнению парламентария, особенно важно применять наказание по отношению к тем дропам, которые сотрудничают с преступниками на возмездной основе.

При этом в декабре 2024 года депутаты направили в правоохранительные органы запросы для уточнения правоприменительной практики, отметил Нилов. Парламентарии также поинтересовались у представителей органов, как они видят данную ситуацию и, главное, каким образом можно было бы реализовать механизм защиты граждан от создания и оформления псевдоаккаунтов, сим-карт, банковских карт и личных кабинетов, которые в дальнейшем используются мошенниками.

"Дроп заявляет полиции, что карту оформил на себя, но затем продал ее, к примеру, за 5–10 тысяч рублей, но чужими деньгами не завладевал и в мошеннических действиях не участвовал. Таким образом, владельца карты или аккаунта переводят в простые свидетели, хотя на деле его нужно признавать прямым соучастником преступления", – поделился Нилов.

По его словам, в ходе деятельности рабочей группы, созданной в Госдуме, будет обсуждаться данная тема, а также инициативы и информация от компетентных ведомств.

Тем временем Минцифры РФ подготовило поправки к закону "О связи", в соответствии с которыми россияне смогут установить запрет на покупку сим-карт от их имени без личного присутствия. Из сопроводительных материалов к этому документу следует, что изменения наряду с коррективами прочих законодательных актов находятся на стадии согласования с другими ведомствами.