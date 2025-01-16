"Известия": россияне смогут установить запрет на покупку сим-карт без их присутствия

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Россияне получат возможность установить запрет на покупку сим-карт от их имени без личного присутствия. Соответствующие поправки к закону "О связи" подготовили специалисты Минцифры, сообщает газета "Известия".

Из сопроводительных материалов к этому документу следует, что изменения наряду с коррективами прочих законодательных актов находятся на стадии согласования с другими ведомствами. В случае принятия этого проекта злоумышленники лишаться возможности покупать сим-карты на имя ничего не подозревающего абонента по поддельной доверенности и скомпрометированным паспортным данным, а также не смогут воспользоваться ей в криминальных целях.

В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что проблема использования сетей и средств связи в преступных целях сохраняет актуальность. Сославшись на данные МВД, они уточнили, что за первые семь месяцев 2024 года количество таких преступлений возросло на 21% по сравнению с показателями аналогичного периода 2023-го, достигнув отметки в 202 тысячи случаев. При этом стабильно высокой остается доля уголовных дел, возбужденных в связи с преступлениями в сфере компьютерной информации. Однако следствие по ним зачастую бывает приостановлено в связи с невозможностью установления обвиняемого.

Предполагается, что россияне смогут устанавливать самозапрет на заключение договоров с операторами с помощью портала "Госуслуги" или лично в МФЦ. За ними также сохранится возможность снять этот запрет, однако сделать это можно будет только при личном посещении центра.

Данные коррективы должны стать частью пакета законодательных мер, направленных на борьбу с цифровым мошенничеством, уточняется в документе. В настоящий период Минцифры совместно с другими ведомствами и отраслью работают над введением комплекса мер по снижению и предупреждению случаев кибермошенничества, однако сообщать о деталях на данный момент преждевременно.

Комментируя планы министерства на введение соответствующих изменений, эксперт в области технологий Сергей Половников отметил, что тренд на цифровизацию общества, бизнеса и государства приводит к тому, что у мошенников, которым удалось получить доступ к телефонному номеру человека, возникает все больше возможностей для совершения различных преступлений. Он также назвал законопроект актуальным.

"Целесообразно распространить эту норму на любые действия с сим-картами, совершенные без присутствия и ведома абонента, например на их замену по доверенности. Практика использования поддельных доверенностей приводит к тому, что злоумышленники получают в салоне связи сим-карту ничего не подозревающего пользователя, а вместе с ней – доступ к его аккаунтам в социальных сетях, мессенджерах, банковским приложениям", – пояснил специалист.

Он также выразил мнение, в соответствии с которым запрет на замену сим-карты без личного присутствия абонента логично было бы включить в подзаконные акты. Кроме того, с точки зрения Половникова, данные о внесенных на "Госуслугах" запретах можно было бы передавать операторам с помощью специальной базы данных, доступ к которой получали бы только сотрудники салонов связи.

В свою очередь, эксперт в этой области Леонид Коник указал, что проблема кражи сим-карт в России остается актуальной уже не первый год. По его данным, публичной статистики по ней не существует, но эксперты рынка безопасности оценивают количество подобных случаев в 300–1 200 ежемесячно.

Он отметил, что при получении новой сим-карты по поддельной доверенности мошенник может с легкостью получить доступ к мессенджерам потерпевшего. Однако добраться до банковских счетов ему будет сложнее, поскольку эти сервисы требуют двухфакторной идентификации, первым шагом в которой становится ввод пароля. При использовании мобильного приложения банка оно также среагирует и на попытку входа с нового устройства, подчеркнул эксперт.

При этом сотовые операторы на протяжении нескольких лет блокируют СМС от банков на новую сим-карту в течение первых суток после ее выпуска. Таким образом они стремятся защитить клиента от мошенников. Тем не менее абонент может и не среагировать на странные действия с его картой в течение суток, особенно если он находится за границей, отметил специалист.

Эксперты утверждают, что подобные меры защиты должны становиться максимально доступными и удобными для конечных пользователей. В связи с этим многим клиентам уже предлагают подключать бесплатную услугу защиты от несанкционированной замены сим-карты. Под ней подразумевается двухфакторная аутентификация и получение уведомлений о попытках замены сим-карты, что позволяет полностью передать этот процесс под контроль пользователя.

Представители сотовых операторов, в свою очередь, напомнили, что в России уже принят закон, значительно ужесточивший порядок продажи сим-карт. Законодатели также доработали правила оказания услуг связи.

"Теперь любому абоненту будет предоставлена возможность через "Госуслуги" узнать, сколько у него абонентских номеров, у каких операторов связи, а также право оформить отказ от использования номеров. Введены лимиты на количество сим-карт для россиян (20 штук) и иностранцев (10). С учетом уже принятых мер дополнительное введение самозапрета выглядит избыточным", – отметили сотрудники одной из компаний.

Однако представители другого оператора, наоборот, выступили в поддержку инициативы Минцифры, отметив при этом, что его реализация требует обсуждения и детальной проработки, чтобы обновление правил не стало причиной неудобств для потребителей.

При этом актуальное законодательство в области оказания услуг связи на данный момент не исключает оформления сим-карт на физических лиц без их ведома и согласия, обратил внимание глава одной из общественных организаций Олег Павлов. По его словам, это становится причиной массовых нарушений и влечет большое количество рисков как для самих граждан, так и для общественной безопасности. На этом фоне принятие поправок от Минцифры могло бы помочь предупредить подобные ситуации и существенно повысить уровень защищенности потребителей, отметил эксперт.

Также юрист Даниил Черных-Аипов указал на существование схемы, в соответствии с которой договор заключается при посредничестве уполномоченного лица, то есть агента. Этот человек получает от абонента сведения, которые в дальнейшем передает оператору.

"Этот способ уже довольно давно критикуют органы прокуратуры, поскольку именно при посредничестве агентов заключается львиная доля договоров об оказании услуг связи, которые в последующем используются в противоправных и преступных целях. Причина довольно проста: операторы заинтересованы в росте количества абонентов, поэтому агентские договоры заключаются в массовом порядке", – подчеркнул эксперт.

Мера, которую разрабатывают в Минцифры, по сути, заблокирует возможность проведения подобных схем. Для мошенников обход подобного препятствия представляется слишком непростым, счел Черных-Аипов. Однако он заявил о своей неуверенности в том, что значительная часть россиян действительно воспользуется своим правом на установление этой блокировки.

Ранее стало известно о желании Роскомнадзора законодательно запретить лицам, не уполномоченным операторами связи, продавать активные сим-карты на маркеплейсах. По словам замглавы РКН Олега Терлякова, данный вопрос сейчас прорабатывается ведомством. Также он обратил внимание на проблему использования в преступных целях виртуальных АТС и сим-боксов.