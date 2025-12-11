Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 09:25

Мэр Москвы

Собянин рассказал о финансовой поддержке промышленных предприятий Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предприятия Москвы благодаря мерам финансовой поддержки привлекли около 300 миллиардов рублей на развитие производств. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"За 4 года действия программы компенсации процентов по инвестиционным кредитам Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства оказал помощь более чем 170 компаниям", – написал мэр.

По его словам, на выданные средства было приобретено 1,6 тысячи единиц оборудования. Также строится более 2,6 миллиона квадратных метров производственных площадей. Ожидается, что к 2030 году будет создано около 50 тысяч новых рабочих мест.

Предприятия могут развивать производство, строить новые площадки и внедрять технологии. Финансовая поддержка позволит и в дальнейшем сохранить доступность инвестресурсов, а также продолжить реализацию приоритетных проектов для технологического лидерства.

Помимо этого, доступна компенсация части лизинговых платежей для предприятий, модернизирующих производство, и поддержка строительства спортивных объектов.

Собянин напомнил в том числе о компенсации до половины затрат на подключение зарядных станций для электромобилей к городским сетям. Программа начнет работу в 2026 году.

В этом году при поддержке Фонда реализуются 18 промышленных проектов. Благодаря им появится свыше 2,3 тысячи рабочих мест.

Ранее Собянин рассказал о прорывных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва". В 2025 году предприятия запатентовали несколько высокотехнологичных изделий. Например, резидент ОЭЗ разработал уникальный сенсорный дисплей, которым можно управлять с помощью жестов. Он подходит для демонстрации трехмерных изображений.

Читайте также


мэр Москвыэкономикагород

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика