Собянин рассказал о финансовой поддержке промышленных предприятий Москвы

Предприятия Москвы благодаря мерам финансовой поддержки привлекли около 300 миллиардов рублей на развитие производств. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"За 4 года действия программы компенсации процентов по инвестиционным кредитам Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства оказал помощь более чем 170 компаниям", – написал мэр.

По его словам, на выданные средства было приобретено 1,6 тысячи единиц оборудования. Также строится более 2,6 миллиона квадратных метров производственных площадей. Ожидается, что к 2030 году будет создано около 50 тысяч новых рабочих мест.

Предприятия могут развивать производство, строить новые площадки и внедрять технологии. Финансовая поддержка позволит и в дальнейшем сохранить доступность инвестресурсов, а также продолжить реализацию приоритетных проектов для технологического лидерства.

Помимо этого, доступна компенсация части лизинговых платежей для предприятий, модернизирующих производство, и поддержка строительства спортивных объектов.

Собянин напомнил в том числе о компенсации до половины затрат на подключение зарядных станций для электромобилей к городским сетям. Программа начнет работу в 2026 году.

В этом году при поддержке Фонда реализуются 18 промышленных проектов. Благодаря им появится свыше 2,3 тысячи рабочих мест.

Ранее Собянин рассказал о прорывных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва". В 2025 году предприятия запатентовали несколько высокотехнологичных изделий. Например, резидент ОЭЗ разработал уникальный сенсорный дисплей, которым можно управлять с помощью жестов. Он подходит для демонстрации трехмерных изображений.