Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 13 января

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег ожидаются в столице во вторник, 13 января. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов мороза, по области – от 7 до 12 градусов ниже нуля. Ветер в Московском регионе будет слабым, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 11 градусов, а в Подмосковье – до минус 13 градусов.

Морозы в Москве могут усилиться до минус 20–25 градусов на Крещение, 19 января. Кроме того, снегопад усилится и уплотнится к пятнице, 16 января. При этом на Крещение осадков не ожидается.

Городские службы собрали почти 1 миллион кубических метров снега с московских улиц за несколько дней. Если такой объем снега нужно было бы уложить в железнодорожные полувагоны, то их бы потребовалось 8 522.