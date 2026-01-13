Форма поиска по сайту

13 января, 04:42

Политика

Глава Пентагона Хегсет заявил, что "чуваки в платьях" больше не отвлекают армию США

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что "чуваки в платьях" больше не отвлекают американскую армию. С таким заявлением он выступил на предприятии оружейного концерна Lockheed Martin в штате Техас.

"Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, и от мусора. Никакой больше DEI (политика "инклюзивности, равенства и разнообразия". – Прим. ред.), никаких больше чуваков в платьях", – заявил Хегсет, которого цитирует РИА Новости.

Министр добавил, что предыдущие администрации США отдавали возможности ВПК страны и прочие процессы зарубежным государствам, пренебрегая при этом важностью навыков на собственных предприятиях. Однако при президенте США Дональде Трампе подобные дни закончены, добавил Хегсет.

Ранее стало известно, что американская корпорация Google отказалась от целевых показателей по найму сотрудников из числа меньшинств по политике DEI. Решение было доведено до сотрудников компании через электронное письмо.

Подобные меры также были приняты американской корпорацией Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и крупнейшей сетью ресторанов быстрого питания McDonald's.

По информации СМИ, США также потребовали от компаний Франции отказаться от политики инклюзивности. В противном случае им пригрозили прекращением сотрудничества. Министерство внешней торговли Франции раскритиковало данный призыв США.

