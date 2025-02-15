Армия США прекратила прием на службу трансгендеров

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Американские Вооруженные силы прекратили прием на службу трансгендеров (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России). Об этом сообщается на странице армии США в соцсети X.

Кроме того, ВС США прекратят проведение или облегчение процедур, связанных со сменой пола для военнослужащих. Решение вступает в силу незамедлительно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться от Международного олимпийского комитета (МОК) полного запрета на участие трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

По информации СМИ, в США семьи с трансгендерными детьми и медицинские организации подали иск против указа Трампа о запрете финансирования гендерно-аффирмативной медицины через государственные страховые программы Medicaid и TRICARE.