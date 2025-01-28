Минюст потребовал ликвидировать фонд помощи трансгендерам в России

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ГУ Минюста РФ по Москве направило в суд иск, в котором потребовало ликвидировать фонд помощи людям с гендерными отклонениями (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) "Трансгендер". Об этом РИА Новости рассказали в Кунцевском суде столицы.

Пока неизвестно, когда будет рассмотрен иск.

"Трансгендер" был зарегистрирован еще в 2007 году. По словам основателей организации, фонд фактически прекратил свою деятельность, а его руководство уехало из РФ.

Ранее в России признали нежелательной деятельность международной организации The Satanic Temple, участники которой продвигают оккультную идеологию, используют сатанинскую символику и пропагандируют разрушительные псевдотеологические идеи.

Помимо этого, организация поддерживает представителей экстремистских и террористических движений, а также негативно высказывается о спецоперации на Украине, пояснили в Генпрокуратуре.

