Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность The Satanic Temple

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность международной организации The Satanic Temple, передает RT.

"Ее участники занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей. При поддержке государственных органов США пропагандируют разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывают насилие над людьми", – говорится в релизе ведомства.

Помимо этого, в Генпрокуратуре обратили внимание на то, что The Satanic Temple поддерживает представителей экстремистских и террористических движений, а также отрицательно высказывается о спецоперации, призывая к свержению конституционного строя в РФ. Кроме того, сайт организации содержит информацию о сборе средств для нужд Вооруженных сил Украины.

Между тем телеканал "360" со ссылкой на религиоведа Александра Невеева сообщает, что основная цель The Satanic Temple заключалась в высмеивании христианства и государственной поддержки религии под видом равенства и прогресса.

"И вот это все продвигается "Храмом Сатаны" под соусом гуманизма и даже пропаганды науки. То есть в своих сатанинских построениях эти люди, идеологи "Храма Сатаны", ссылаются на теорию игр, на когнитивные науки", – подчеркнул Невеев, добавив, что сторонники The Satanic Temple занимаются травлей христиан.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (Международная ассоциация интеллектуальных игр, IAIS). В состав организации входили свыше 200 участников спортивных версий "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринга", "Своей игры" и похожих на них игр, которые проводились в Европе, Азии и Северной Америке.