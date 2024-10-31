Генпрокуратура признала нежелательной НПО Young Presidents Organization в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России американской неправительственной организации (НПО) Young Presidents Organization (YPO), следует из заявления в телеграм-канале ведомства.

По данным ГП, ключевой задачей организации было вовлечение молодых бизнесменов из России для реализации концепции по воспитанию лидеров общественного мнения, лояльных к интересам Штатов. Для этого представители YPO перемещали их на Запад.

Кроме того, компания сотрудничает с силовыми структурами США и организациями, деятельность которых также признана нежелательной на территории РФ. Через организацию американские спецслужбы продвигали политику недружественных государств по российско-украинскому конфликту, стимулировали протестную активность населения и пытались оказывать информационное давление на руководство России через представителей экономического сектора.

При этом деятельность компании была ориентирована на воспитание российской молодежи в рамках концепции доминирования западных стран в мировом сообществе и закрыта от внешнего контроля. Например, YPO пропагандировали нетрадиционные ценности ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ запросила возбудить уголовное дело в связи с продолжением деятельности телеканала "Дождь" (SIA TV Rain, признан в РФ СМИ-иноагентом) на территории страны.

Причиной стали направленные в Генпрокуратуру РФ материалы о попытках дискредитации иноагентами саммита БРИКС. В частности, правоохранители установили, что латвийский телеканал "Дождь" в течение нескольких месяцев, обещая анонимность, пытался установить контакты с жителями российских регионов с целью получения сведений военного характера, а также сбора информации для создания фейков о саммите БРИКС.