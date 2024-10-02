Минюст внес польский телеканал Belsat в перечень нежелательных в России НПО

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Российское министерство юстиции внесло польский телеканал Belsat (Belsat TV, Belarusian Satellite) "Белсат" ("Белсат ТВ", "Белорусское спутниковое") в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых нежелательна на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В материалах отмечается, что организацию включили в перечень на основании решения Генпрокуратуры РФ от 11 сентября.

Ранее международная гуманитарная организация "Врачи без границ" заявила, что больше не будет работать в России. Это произошло после решения Минюста исключить российский филиал MSF из реестра представительств иностранных НПО. Руководитель программ MSF в России отметил, что организация оказывала помощь разным регионам РФ.