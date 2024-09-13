Издание "Собеседник-Медиа" признано в РФ иноагентом

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст РФ расширил список иностранных агентов, включив туда издание "Собеседник-Медиа", сообщается на сайте ведомства.

Издание распространяло фейки о российских властях и политике страны, а также создавало негативный образ российских военных, добавили в Минюсте. "Собеседник-Медиа", уверены в министерстве, выступало против СВО и принимало участие в создании и распространении материалов других иноагентов.

Также реестр расширен еще 5 гражданами: Н. А. Беляевой, В. Ю. Дороховым, М. А. Ежовым, Я. И. Распутиным и О. О. Степановым.

Уточняется, что Беляева выступала против СВО, распространяла фейки о РФ, а также была участницей иностранной организации, деятельность которой на территории РФ признана нежелательной. Кроме того, она проживает за пределами России.

Дорохов публиковал недостоверные данные об избирательной системе страны и ее политике, выступал против спецоперации и получал деньги от иностранного источника, а Ежов размещал фейки о российской власти и формировал негативный образ Вооруженных сил РФ, выступая против СВО. Распутин также не поддержал спецоперацию, принимал участие в экстремистской организации и публиковал ложные данные о РФ. Степанов также размещал фейки и участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставленной иноагентом.

Также Минюст добавил в реестр иноагентов новые названия телеграм-каналов "ЕЖ/дневник", "ЕЖ/главное" и HZГ.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность польской организации Belsat, в том числе Belsat TV и Belarusian Satellite. Организация необоснованно обвиняла Москву в агрессии против Киева, а также публиковала сюжеты, где указывала на якобы оккупацию территорий Украины и утверждала о нелегитимности вхождения в состав РФ новых регионов.

