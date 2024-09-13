Минюст добавил в реестр иноагентов новые названия телеграм-каналов "Незыгарь" и BRIEF

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Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов новые названия телеграм-каналов "Незыгарь", BRIEF и "BRIEF Важное".

"ЕЖ/дневник"(прежнее наименование – BRIEF), "ЕЖ/главное" (прежние наименования – "BRIEF Важное", "Незыгаревский"), HZГ (прежние наименования – "Незыгарь", "НЕЗЫГАР", "НЕЗЫГАР@", "НZГ. Russica")", – свидетельствует реестр.

Ведомство отнесло эти телеграм-каналы к числу иностранных агентов 16 августа. После этого они и сменили свои названия.

Также Минюст заявил, что переименование телеграм-каналов лицами, входящими в реестр иноагентов, не означает отмену тех обязанностей, которые предусмотрены в рамках этого статуса, например маркировку данного канала. Ведомство отмечало, что такие попытки уже совершались со стороны незарегистрированных объединений, которые работают в социальных сетях.

Ранее в реестр иноагентов Минюст внес издание "Собеседник-Медиа". По данным ведомства, оно распространяло фейки о российских властях и политике страны, а также создавало негативный образ российских военных. В реестр иноагентов РФ также были включены Н. А. Беляева, В. Ю. Дорохов, М. А. Ежов, Я. И. Распутин и О. О. Степанов.

