Роскомнадзор оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки суммарно на 1 млрд рублей

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Общая сумма штрафов, которые были наложены на иноагентов за отсутствие маркировки их материалов, достигла 1 миллиарда рублей. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, чьи слова приводит "Интерфакс".

При этом с начала 2024 года сумма подобных штрафов для иноагентов превысила 12 миллионов рублей, уточнил он в рамках брифинга в ЦИК РФ.

Кроме того, с начала текущего года, в соответствии с требованием Роскомнадзора, владельцы интернет-ресурсов удалили запрещенный контент или ограничили доступ к нему на 27 тысячах интернет-страниц. Вместе с тем были заблокированы 1,8 тысячи ресурсов, содержавших призывы к участию в несанкционированных мероприятиях, отметил Зайцев.

Он также уточнил, что за отказ от исполнения соответствующих требований ведомства иностранные интернет-площадки системно привлекаются к административной ответственности. При этом речь идет и о назначении оборотных штрафов.

"За текущий год общая сумма наложенных на них штрафов составляет более 35 миллионов рублей. А всего в общей сложности с 2021 года наложено штрафов на сумму более 35,3 миллиарда рублей", – пояснил Зайцев.

Несмотря на эти меры, зарубежные площадки продолжают применять в своей работе такие методы, как цензурирование неугодной им информации. Так, с начала 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 95 подобных инцидентов. Среди них также оказалась массовая блокировка YouTube-каналов региональных филиалов ВГТРК, а также интернет-страниц известных российских писателей и артистов, выступавших в поддержку российской стороны и действий ее властей, подчеркнул Зайцев.

На этом фоне в закон об иноагентах могут быть внесены поправки, которые позволят исключить возможность ухода от ответственности для иноагентов, меняющих название своих телеграм-каналов, рассказал ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Он предположил, что эти изменения будут включены в закон в осеннюю сессию нижней палаты парламента.

