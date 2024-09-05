Пискарев: поправки в закон об иноагентах могут исключить уход от ответственности

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Внесение поправок в закон об иноагентах позволит исключить возможность ухода от ответственности тем иноагентам, которые меняют название своих телеграм-каналов, объяснил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев объяснил в своем телеграм-канале.

По данным Минюста, некоторые стали переименовывать свои телеграм-каналы, чтобы уйти от ответственности. Однако при смене названия правосубъектность остается неизменной. Ведомство предложило из-за таких действий иноагентов фиксировать переименования в соответствующем реестре.

Пискарев в связи с предложением Минюста заявил, что депутаты готовы к работе вместе с ведомством. Он предположил, что соответствующие поправки в закон об иноагентах будут внесены в осеннюю сессию нижней палаты парламента. При этом парламентарий подчеркнул, что в рамках внесения изменений депутаты могут просто уточнить формулировки, чтобы у иноагентов не было лазеек для обхода закона.

"Кроме того, полагаю возможным обсудить аналогичные требования в отношении всех видов иноагентов", – добавил глава комитета ГД по безопасности.

Между тем депутат ГД Александр Хинштейн предлагал отключить монетизацию на российских стриминговых сервисах для иноагентов. Он назвал абсурдом случаи, когда получаемые в России деньги в результате уходят на поддержку Украины, а также подчеркнул, что при этом речь не должна идти о запрете творчества иноагентов и введения цензуры.

