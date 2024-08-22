В России предложили ввести дополнительные ограничения для иноагентов

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Доктор юридических наук Иван Соловьев призвал ввести дополнительные ограничения для иностранных агентов, дополнив статью "Ограничения, связанные со статусом иностранного агента" Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", передает RT.

Соответствующую инициативу он направил министру юстиции РФ Константину Чуйченко.

Соловьев напомнил, что статья содержит 20 пунктов, касающихся ограничений для иноагентов в сферах выборов, рекламы, экспертизы, образования, госзаказов и госзакупок, гостайны, господдержки и подобного.

Юрист же предлагает включить в нее запрет иноагентам рассылать свои материалы, в том числе уведомлять о новых публикация, а также ограничить им периодическую рассылку в мессенджерах, соцсетях и авторских группах.

Предложение также предполагает исключение возможности предоставления грантов и иного финансирования от частных фондов, зарегистрированных на территории РФ, творческой деятельности лиц, признанных иноагентами, запретить им пользоваться рефинансированием или частичным погашением взятых кредитов в рамках программ с господдержкой.

Помимо этого, Соловьев считает необходимым ограничить иноагентов в праве на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны.

Ранее в Госдуме предложили отключить монетизацию на стриминговых сервисах РФ для иноагентов. Депутат ГД Александр Хинштейн назвал абсурдом случаи, когда получаемые в России деньги в результате уходят на поддержку Украины, а также подчеркнул, что при этом речь не должна идти о запрете творчества иноагентов и введения цензуры.

В ходе проведенного опроса депутат отметил, что только 4% опрошенных выразили несогласие с данной инициативой, а 1% – признались, что сами являются иноагентами.