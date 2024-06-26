В ГД внесли проект о запрете членства в Общественной палате РФ со статусом иноагента

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается запретить лицам со статусом иноагентов и гражданам других государств быть членами Общественной палаты РФ. Соответствующий документ был размещен в базе нижней палаты парламента.

Помимо этого, инициаторы предложили запретить иноагентам и гражданам других стран членство в региональных общественных палатах.

Ранее Владимир Путин подписал закон, которым запрещается участие иноагентов в выборах любого уровня. Документ обязывает ЦИК отказывать в рассмотрении заявок лицам с указанным статусом.

