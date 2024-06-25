ГД приняла в I чтении закон об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках. Об этом пишет ТАСС.

Согласно инициативе, министерство культуры установит порядок формирования перечня книг писателей-иноагентов, экстремистов и террористов.

Законопроектом также предлагается урегулировать ситуацию с книжными фондами, которые находятся на новых территориях РФ. В документе уточнялось, что фонды библиотек за годы их нахождения в составе Украины были укомплектованы украинской пропагандистской литературой, которая, по мнению авторов закона, зачастую носит явно антироссийский характер.

Кроме того, как рассказала депутат Ольга Германова, "антироссийские" произведения в библиотеках новых регионов страны поместят на спецхранение, а книги иностранных агентов будут выдаваться по особому порядку.

"Они не будут на первых полках, чтобы не пропагандировать этого автора", – подчеркнула она в беседе с РИА Новости.

Предполагается, что законопроект вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Изначально документ внесли на рассмотрение еще 26 марта. Авторами стали члены думского комитета по культуре, включая на тот момент главу комитета Елену Ямпольскую. Позднее, 19 июня, соответствующий комитет рекомендовал ГД принять закон в первом чтении.

