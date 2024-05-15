Путин подписал закон о запрете иноагентам избираться на выборах любого уровня

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Владимир Путин подписал закон, в рамках которого иноагенты не смогут принимать участие в выборах любого уровня. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Закон вступил в силу и теперь обязывает избирательную комиссию во время выборов принимать документы лишь от тех граждан РФ, которые не входят в реестр иноагентов. При этом, как сказано в законе, если иноагент уже занимает публичную должность, то сможет остаться на своем посту только в том случае, если в течение 180 дней с даты вступления закона в силу был исключен из реестра – иначе его полномочия будут прекращены досрочно.

Ранее Совфед одобрил законопроект. Изменения будут внесены в закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. По словам первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, иноагенты и лица, включенные в реестр террористов и экстремистов, не смогут стать наблюдателями или доверенными лицами кандидатов и партий.

Кроме того, инициативой предполагается исключение одномандатников из списка кандидатов по округу при обнаружении опечаток в документах, которые были направлены на регистрацию в избирательные комиссии.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который запрещает иноагентам принимать участие в выборах всех уровней, а также выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

