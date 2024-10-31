Комиссия ГД попросила возбудить дело из-за нежелательной деятельности ТВ "Дождь" в РФ

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Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ просит возбудить уголовное дело в связи с продолжением деятельности телеканала "Дождь" (SIA TV Rain, признан в РФ СМИ-иноагентом) на территории страны. Об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарев, передает телеграм-канал ведомства.

По его словам, в Генпрокуратуру РФ были направлены материалы о попытках дискредитации иноагентами саммита БРИКС. В частности, правоохранители установили, что латвийский телеканал "Дождь" в течение нескольких месяцев, обещая анонимность, пытался установить контакты с жителями российских регионов с целью получения сведений военного характера, а также сбора информации для создания фейков о саммите БРИКС.

Пискарев уточнил, что вышеперечисленное попадает под статью "Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности". В связи с чем комиссия запросила возбуждение дела.

Политик напомнил, что за участие в деятельности нежелательной организации следует не только административное, но и также уголовное наказание, вплоть до 6 лет лишения свободы.

Телеканал "Дождь" был признан нежелательным на территории России в июле 2023 года. Позже стало известно, что СМИ передает указания иностранной неправительственной организации SOTA media (включена в перечень нежелательных иностранных и международных НПО). Так, публикации организации представляют собой попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в РФ, исказить обстоятельства жизни в стране, а также создать напряжение и раздражение в обществе.