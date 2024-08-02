CФ одобрил закон, позволяющий признавать нежелательными в РФ любые зарубежные организации

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Совфед одобрил закон, который позволяет признавать нежелательными в России любые зарубежные организации. Также предусмотрена административная и уголовная ответственность за участие в деятельности любых нежелательных на территории страны организаций.

За повторное участие в таких организациях грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, принудительные работы на срок до 4 лет с ограничением свободы до 2 лет либо лишение свободы на срок от 1 до 4 лет.

За финансирование нежелательной организации предусмотрены обязательные работы до 360 часов, принудительные работы либо лишение свободы на срок от 1 до 5 лет.

Организация деятельности нежелательной организации повлечет за собой наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

За участие в деятельности любой нежелательной организации, если оно не содержит признаков уголовного деяния, предусмотрен штраф для граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей и для юрлиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает рекламу на информационных ресурсах нежелательных организаций. Его внесли в нижнюю палату парламента в июне.

Документ подразумевает введение запрета на распространение рекламы на информационных ресурсах, которые принадлежат иностранной или международной неправительственной организации, отнесенной к числу нежелательных на территории России.

Кроме того, проект закона запрещает распространять в интернете рекламу и на тех ресурсах, которые принадлежат экстремистским общественным или религиозным объединениям и прочим организациям.

До этого Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроекты об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности любых иностранных и международных нежелательных организаций. Авторами этих инициатив выступили депутаты всех фракций во главе с председателем комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым.