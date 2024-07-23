ГД приняла закон о нежелательных организациях с участием иностранных госорганов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На пленарном заседании во втором и третьем, окончательном чтении, Госдума приняла законопроекты об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности любых иностранных и международных нежелательных организаций.

Инициативы внесли в ГД в апреле. Их авторами выступили депутаты всех фракций во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.

Законопроекты предполагают исключить из статей "Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности" КоАП и "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности" УК РФ слова "неправительственная".

Таким образом, за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, а за организацию ее деятельности – до 6 лет лишения свободы.

Как отметил Пискарев, с начала действия статьи Административного кодекса правоохранители возбудили 624 дела, а по уголовному было выявлено 25 преступлений. Также 11 человек были осуждены.

Помимо этого, по его словам, комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России на сегодняшний день выявила факты деструктивной деятельности таких иностранных организаций с участием госорганов, как Ассоциация по вопросам северных территорий, Британский совет и Deutsche Welle (признана иноагентом в РФ).

Ранее в Госдуму на рассмотрение внесли проект о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций. В случае принятия инициативы рекламу будет запрещено распространять на ресурсах общественных или религиозных организаций, которые были признаны экстремистскими.