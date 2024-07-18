Минюст РФ внес издание The Moscow Times в перечень нежелательных НПО

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Министерство юстиций РФ внесло голландское издание The Moscow Times (входит в реестр СМИ-иноагентов и нежелательных на территории РФ) в перечень нежелательных неправительственных организаций (НПО). Об этом сказано на сайте ведомства.

Кроме того, министерство включило Фонд Карнеги за Международный Мир (признан в России иноагентом и включен в реестр нежелательных на территории РФ) в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.

Недавно Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией в России The Moscow Times. По версии ведомства, издание осуществляет дискредитацию решений российских властей как во внешней, так и во внутренней политике. Кроме того, оно взаимодействует с иностранными неправительственными организациями, деятельность которых ранее была признана нежелательной в РФ.

Генеральная прокуратура уточнила, что ранее доступ к сайту издания был ограничен Роскомнадзором в связи с публикацией материалов, содержащих недостоверные сведения и направленных на дискредитацию работы российских властей по проведению СВО.

