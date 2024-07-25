ГД приняла в I чтении проект о запрете рекламы на информресурсах нежелательных организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ходе пленарного заседания Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий рекламу на информационных ресурсах нежелательных организаций.

Данный проект был внесен в нижнюю палату парламента в июне. Документ подразумевает введение запрета на распространение рекламы на информационных ресурсах, которые принадлежат иностранной или международной неправительственной организации, отнесенной к числу нежелательных на территории России.

Кроме того, проект закона запрещает распространять в интернете рекламу и на тех ресурсах, которые принадлежат экстремистским общественным или религиозным объединениям и прочим организациям.

Между тем Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроекты об уголовной и административной ответственности за участие в деятельности любых иностранных и международных нежелательных организаций. Авторами этих инициатив выступили депутаты всех фракций во главе с председателем комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым.