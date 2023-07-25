ГП признала структуры телеканала "Дождь" нежелательными в России

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность латвийской компании SIA TV Rain и голландской TVR Studios B.V., основанных медиаменеджером, экс-главредом телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Натальей Синдеевой (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

"По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной <...> деятельности иностранных организаций SIA TV Rain и TVR Studios B.V.", – сказали в надзорном ведомстве.

Ранее Минюст РФ признал нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации The Altai Project. Решение было принято на основании положений статьи 3.1 ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

До этого российский Минюст внес в перечень нежелательных организаций латвийскую НПО "Новая газета – Европа", созданную в 2022 году журналистами "Новой газеты". Перед этим соответствующее решение вынесла Генпрокуратура по итогам проверки издания.

