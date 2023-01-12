Лицензирование "Дождя" в Нидерландах пролоббировал медиамагнат Дерк Сауэр – СМИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников (телеканал "Дождь" признан в России СМИ-иноагентом)

Медиаменеджер, основатель крупного издательского дома Independent Media и газеты The Moscow Times Дерк Сауэр пролоббировал выдачу телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) лицензии на вещание в Нидерландах под брендом TV Rain. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что руководить офисом в Амстердаме в период запуска вещания будет ведущий телеканала Михаил Фишман (признан в РФ иноагентом). Штат сотрудников проекта расширят до 30 человек. TV Rain будет вещать на территории всей Европы, в связи с чем также рассматривается запуск программ на английском языке.

При этом руководство телеканала продолжит вести переговоры с Грузией. Их целью является получение лицензии для работы на аудиторию СНГ.

Латвийские власти пригрозили телеканалу "Дождь" завершением деятельности на территории страны после демонстрации карты России с Крымом. Соответствующее решение Латвии поддержали Литва и Эстония.

Ранее стало известно, что "Дождь" перенесет редакционный центр в Амстердам. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале телеканала. Доверие российской и зарубежной аудитории "Дождь" планирует вернуть в том числе получением сертификата стандарта Journalism Trust Initiative.

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