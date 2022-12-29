Власти Латвии сохранят рабочие визы сотрудникам "Дождя" – СМИ

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Власти Латвии приняли решение сохранить рабочие визы сотрудникам лишенного лицензии на вещание телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), сообщает телеканал LTV.

Отмечается, что решение о том, что сотрудники телеканала могут продолжать работать на территории Латвии, приняло Управление по делам гражданства и миграции.

До этого миграционная служба Латвии попросила сотрудников "Дождя" рассказать о планах на деятельность после лишения канала лицензии. Глава управления миграции Майра Розе пояснила, что сотрудники телеканала получили 13 виз для обеспечения работы канала.

Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала 6 декабря. "Дождь" прекратил вещание в ночь на 8 декабря. Вслед за этим аналогичное решение приняли Литва и Эстония.

Ранее власти пригрозили каналу закрытием из-за демонстрации карты, где Крым изображен в составе России, а также за формулировку "наша армия" по отношению к ВС РФ. Кроме того, ведущего "Дождя" Алексея Коростелева уволили после его слов о помощи российским военнослужащим.



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