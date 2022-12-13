Миграционная служба Латвии потребовала от сотрудников "Дождя" объяснений по визам

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Миграционная служба Латвии попросила сотрудников телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассказать о планах на деятельность после лишения канала лицензии на вещание. Об этом сообщает LSM.lv.

Глава управления миграции Майра Розе пояснила, что сотрудники телеканала получили 13 виз для обеспечения работы канала. В частности, их выдали режиссерам, операторам и другому персоналу.

Теперь же миграционной службе надо понять, будут ли дальше сотрудники телеканала работать по специальности. Объяснения нужно предоставить до 20 декабря.

При этом власти пояснили, что журналистов не собираются выдворять из страны, если они не планируют искать аналогичную работу. Вместо этого, если человек не представляет угрозу для безопасности республики, они смогут получить визу "по гуманным соображениям".

Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала 6 декабря. "Дождь" прекратил вещание в ночь на 8 декабря. Вслед за этим аналогичное решение приняли Литва и Эстония.

До этого власти пригрозили каналу закрытием из-за демонстрации карты, где Крым изображен в составе России, а также за формулировку "наша армия" по отношению к ВС РФ. Кроме того, ведущего "Дождя" Алексея Коростелева уволили после его слов о помощи российским военнослужащим.



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