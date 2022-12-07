Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала "Дождь"

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Телеканал "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом) прекратит вещание в Литве. Об этом сообщила Литовская комиссия по радио и телевидению на своем официальном сайте.

В ведомстве обратили внимание на то, что выданная в Латвии лицензия позволяла "Дождю" вещать на территории Евросоюза, России, США и в других странах.

"После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" с 8 декабря он также не будет доступен в Литве", – говорится заявлении комиссии.

Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил, что лицензия телеканала на вещание в стране будет аннулирована. Ранее "Дождь" был оштрафован на 10 тысяч евро из-за показа карты с Крымом в составе России и за то, что в эфире ведущий назвал российскую армию "нашей".

До этого работника телеканала "Дождь" Алексея Коростелева уволили из-за его слов в эфире о помощи российским военнослужащим. Глава информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иноагентом) заявила, что сказанная ведущим фраза – ошибочная и неприемлемая для редакции.

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