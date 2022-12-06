Латвия решила аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь"

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом заявил глава совета Ивар Аболиньш в Twitter.

По его словам, ведомство считает, что руководство телеканала не осознает серьезности нарушений. Поэтому СМИ не может действовать на территории Латвии.

Аболиньш пояснил, что такое решение приняли из-за угрозы государственной безопасности и общественного порядка.

Телеканал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря.

Ранее Аболиньш заявил, что телеканалу пригрозили закрытием за демонстрацию карты России с Крымом в составе страны и за слова "наша армия" по отношению к Вооруженным силам России. Телеканал оштрафовали на 10 тысяч евро за это нарушение.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!