"Дождь" планирует получить лицензию на вещание в другой стране

Фото: РИА Новости/Алексей Ничукин

Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) планирует получить новую лицензию на вещание в другой стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора канала Наталью Синдееву (признана иноагентом).

По ее словам, канал временно отключится от кабельных сетей, но продолжит выпускать видео в YouTube. Она признала, что из-за этого СМИ потеряет деньги.

Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) должен прекратить вещание в Латвии в ночь на 8 декабря. Такое решение принял национальный совет по электронным СМИ из-за того, что руководство телеканала якобы не осознает серьезности нарушений.

До этого каналу выписали штраф размером 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе России, а также за формулировку "наша армия" по отношению к ВС РФ.



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