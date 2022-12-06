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"Дождь" планирует получить лицензию на вещание в другой стране
Фото: РИА Новости/Алексей Ничукин
Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) планирует получить новую лицензию на вещание в другой стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора канала Наталью Синдееву (признана иноагентом).
По ее словам, канал временно отключится от кабельных сетей, но продолжит выпускать видео в YouTube. Она признала, что из-за этого СМИ потеряет деньги.
Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) должен прекратить вещание в Латвии в ночь на 8 декабря. Такое решение принял национальный совет по электронным СМИ из-за того, что руководство телеканала якобы не осознает серьезности нарушений.
До этого каналу выписали штраф размером 10 тысяч евро за демонстрацию карты, где Крым изображен в составе России, а также за формулировку "наша армия" по отношению к ВС РФ.
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