Захарова прокомментировала аннулирование лицензии на вещание "Дождя" в Латвии

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Латвии аннулировать лицензию телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Дипломат напомнила о заявлениях Госдепартамента, Белого дома и НАТО. По ее словам, Западу в качестве реакции на аннулирование лицензии на вещание "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) не нужно ничего придумывать, а можно вместо слова "Россия" вставить слово "Латвия".

Представитель МИД РФ, в частности, напомнила о заявлении правительств ряда стран, среди которых Австралия, Канада, Чехия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Украина, Великобритания и США. Тогда коалиция выразила озабоченность из-за преследования властями РФ независимых журналистов и СМИ. Страны заявили, что Россия "отрезала возможность для функционирования" признанного СМИ-иноагентом телеканала "Дождь".

Захарова также привела слова представителей Госдепартамента Неда Прайса и бывшего пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки о преследовании независимых изданий в РФ.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала. В ведомстве посчитали, что руководство "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) не осознает серьезности нарушений. Телеканал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря.

До этого СМИ оштрафовали на 10 тысяч евро за показ карты России с Крымом в составе страны и за слова "наша армия" по отношению к Вооруженным силам России.



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