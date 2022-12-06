Политолог предрек печальную судьбу журналистам "Дождя"

Фото: ТАСС/Андрей Васильев

Телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) придется уволить большинство сотрудников после аннулирования у него лицензии на вещание в Латвии. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" высказал директор института политических исследований Сергей Марков.

"Трагедия этих журналистов в том, что они пытались быть, условно говоря, за свободу, за демократию и при этом против российской власти. Но это невозможно, потому что нынешние власти Запада против свободы и демократии", – сказал политолог.

Марков подчеркнул, что телеканал является антироссийским и выступает против спецоперации.

По его словам, Россия должна призвать журналистов телеканала в страну, поскольку поддерживаемый ими демократический режим является злом в лице киевского. Марков считает, что дальнейшая работа сотрудников "Дождя" за рубежом может привести их к участию в пытках невиновных людей.

Согласно решению национального совета по электронным СМИ Латвии, "Дождь" должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря. Подобная мера была вынесена из-за того, что руководство телеканала якобы не осознает серьезности нарушений.

Позже стало известно, что телеканал планирует получить лицензию на вещание в другой стране. Руководство СМИ сообщило, что продолжение работы на стриминговой платформе станет для телеканала потерей денежных средств.



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