Главред телеканала "Дождь" заявил, что не вернет уволенного журналиста Коростелева

Фото: youtube.com/@tvrain (телеканал "Дождь" признан в РФ СМИ-иноагентом)

Журналист Алексей Коростелев, уволенный с телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) за слова о помощи российским военным, не будет восстановлен на работе, заявил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко (признан в РФ физлицом-иноагентом) в эфире латвийского канала LTV.

Накануне о возвращении на телеканал Коростелева и его коллег, уволившихся из солидарности с ним, заявила генеральный директор и владелец 95% "Дождя" Наталья Синдеева (признана Минюстом России физлицом-иноагентом). В ходе беседы с главой Национального совета Латвии по СМИ Иварсом Аболиньшем Дзядко назвал слова Синдеевой ее личным мнением.

"Я являюсь главным редактором, я отвечаю за редакционную политику и я отвечаю, в частности, за кадровую политику в редакции. Наталья Синдеева не отвечает за кадровую политику в редакции, поскольку собственник не имеет права вмешиваться в редакционную деятельность", – сказал он.

Дзядко подчеркнул, что "Дождь" не приглашает Коростелева обратно на работу. Также он отметил, что не может объяснить, почему уволенный журналист сделал в эфире скандальное заявление.

"Вопрос этот нужно задавать Алексею Коростелеву. <...> Я не могу знать, что им двигало, но я могу на это реагировать, и именно поэтому он был уволен", – пояснил Дзядко.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, комментируя блокировку "Дождя" в прибалтийских странах, заявил, что такой исход можно считать наказанием за "глуповатую наивность" журналистов.

"Мир прекрасен и яростен. Наша интеллигенция, часть интеллигенции, полагает, что они знают, как сделать прекрасным мир, а он всегда яростный, надо отдавать себе в этом отчет. Фактически то, что произошло с "Дождем", – это наказание за свою глуповатую наивность", – приводит слова Фадеева ТАСС.

Тем не менее он выразил сомнение, что сотрудники телеканала "поумнеют" после этой истории.

7 декабря глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш объявил об аннулировании лицензии телеканала на вещание в стране. Данная лицензия позволяла "Дождю" вещать во многих странах, в том числе на территории Евросоюза и США.

Отзыв лицензии связан со скандальным эфиром, в котором работник телеканала Алексей Коростелев показал в эфире карту с Крымом в составе России и обратился к зрителям со словами о помощи российской армии. Глава информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иноагентом) назвала поведение ведущего неприемлемым для редакции.

Помимо этого, появилась информация о прекращении вещания телеканала "Дождь" в Литве и Эстонии.

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