Эстония прекратила вещание телеканала "Дождь"

Фото: РИА Новости/Алексей Ничукин (телеканал "Дождь" признан в России иноагентом)

Эстония вслед за Латвией и Литвой прекратила вещание телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом). Об этом сообщило издание Postimees.



По его информации, в Эстонии телеканал транслировали три телеоператора. У двух из них "Дождь" присутствовал в расширенном пакете каналов. Сведения по третьему телеканалу в данный момент недоступны.



Глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш ранее сделал заявление об аннулировании лицензии телеканала на вещание в стране. Данная лицензия позволяла "Дождю" вещать во многих странах, в том числе на территории Евросоюза и США. До этого появилась информация о прекращении вещания телеканала в Литве.



Отзыв лицензии связан со скандальным эфиром, в котором работник телеканала Алексей Коростелев показал в эфире карту с Крымом в составе России и обратился к зрителям со словами о помощи российской армии. Глава информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иноагентом) назвала поведение ведущего неприемлемым для редакции.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!